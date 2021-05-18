雙北本土疫情連日以來激增數百例，更早之前的華航、諾富特群聚事件，反而逐漸「歸零」。竟有一名機師在臉書PO文嘲諷目前的疫情，酸「歡迎各位自主健康管理」，還嗆「什麼？你們台中還沒三級喔？」囂張言論引起網友不滿。

華航、諾富特事件爆發後，機師族群成了眾矢之的，網友認為機師坐領高薪，卻無視疫情風險，自主管理期間還出來趴趴走甚至約會，把病毒傳入社區；主導協調改為3+11的立委范雲，也成了網友砲轟對象，當時已有不少機師承受莫大壓力。

現在華航、諾富特疫情趨緩，反倒是雙北成了重災區，一名機師在某臉書社團留言，「不好意思，在下忝為死雞師一員，要槍斃我們嗎？歡迎各位來到死雞師們早已習慣的自主健康管理生活。」

該機師愈講愈酸，似乎在宣洩先前成為箭靶的不滿，「喔，抱歉，是已經被關過管他幾天才能過一下，然後又強迫重複循環被關的日常。什麼？你們台中還沒三級喔？放心啦，也不過就是接下來兩天的事，一起來體驗吧！要早點習慣，只會越來越糟的。」

偏激言論被網友截圖PO出，眾人傻眼，「這是很糟糕又情緒性的發言！大家並不在乎有多少人中獎，大家在乎的是疫調有沒有誠實。」

「說真的，機師族群同溫層效應很強，他們很多人不知道自己的發言有多北七」、「一邊領高薪，一邊又不願意負風險，有什麼好唉唉叫的」、「醫護人員就該死嗎？同樣具備高度專業，你以為只有你們機師要退讓跟忍耐嗎」。

一名機師上網留言嘲諷，等著看好戲的心態遭網友圍剿。（翻攝臉書）

(中時新聞網)