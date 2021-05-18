防疫期間，高雄八大夜間營業場紛紛暫停營業，但還是有人不願待在家中四處趴趴走，甚至發生鬥毆。楠梓區今天凌晨就發生兩派人馬在臉書互嗆，相約某賣場附近大亂鬥事件，參與鬥毆至少近20人，其中一人遭打傷，警方快打部隊迅速到場壓制5人，目前正循線追查其餘份子。

高雄2派人馬臉書互嗆約釘孤支，棍棒齊飛互毆警速逮5人。(戴志揚翻攝)

警方調查，一名楊姓男子懷疑盧姓少年在外四處說他壞話，前往盧男家與他理論，雙方在住處發生嚴重口角，於是放話要對方好看。事後又在臉書上繼續互嗆，於是相約凌晨前往楠梓區一家大賣場前談判「釘孤支。」

高雄2派人馬臉書互嗆約釘孤支，棍棒齊飛互毆警速逮5人。(戴志揚翻攝)

高雄2派人馬臉書互嗆約釘孤支，棍棒齊飛互毆警速逮5人。(戴志揚翻攝)

楊男立刻召集黃姓友人等6人到場助陣，但盧姓少年更是大陣仗，找來林姓男子等10餘人，乘4部自小客車到場，盧姓少年帶頭到場，一下車後立刻持棍棒下車，二話不說直接衝向楊男等人上前猛打，楊男見寡不敵眾，立刻轉身逃逸，但黃姓卻遭到對方逮住，慘遭眾人圍毆受傷倒地。

警方貨到後立刻出動快打部隊趕抵現場，將倒在地上哀號的黃姓男子送醫，但涉嫌鬥毆的人已經一哄而散，警方調閱周邊監視器畫面以車追人，迅速逮捕林姓男子、盧姓少年等5人到案，並持續追查其餘施暴份子。

盧姓少年及林男等人均坦承持棍棒毆人，偵訊後依刑法150條聚眾鬥毆罪、傷害罪移送法辦，楠梓分局再次重申嚴正執法，任何在違法情事，都依法究辦，絕不寬貸。

(中時新聞網)