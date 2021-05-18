教士隊馬恰多(Manny Machado)又做出疑似低級滑壘的爭議動作，前役他們5-3擊敗紅雀，馬恰多在一次跑向二壘時突然伏下身子滑壘，把紅雀二壘手艾德曼(Tommy Edman)鏟翻在地！艾德曼沒有受傷，但是馬恰多的動作仍招致批評，因為他「滑壘」的時候根本離二壘還有一大段距離，顯然他不是在滑壘，而是對準二壘手直接鏟過去。

Not exactly sure what Manny Machado was going for here, but I know if a Dodgers player did this the entire city of San Diego would be on their way to LA with pitchforks pic.twitter.com/mvZUBnUccA — Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) May 17, 2021

馬恰多是站在一壘的跑者，隊友柯朗沃斯(Jake Cronenworth)擊出內滾，被二壘手艾德曼撿起，艾德曼距離二壘很遠，所以打算觸殺馬恰多。眼看躲不掉了，馬恰多乾脆就地「滑」向艾德曼，將他撞了一個筋斗。馬恰多當場出局（觸殺），艾德曼起身後當然也來不及傳一壘（柯朗沃斯安全上壘）。

教士一壘指導員修梅克(Skip Schumaker)說：「這完全是正當的棒球動作。」他表示教士平常就是這樣訓練球員，此為防止雙殺的常見手段。不過有些球隊不會採取這種動作，他們會要求跑者停下腳步，迫使二壘手走上前觸殺以拖延對方傳一壘的時間。

依照現行阻止雙殺的6.01(j)跑壘規定，跑者在「滑行可觸及壘包的距離之內」「意圖碰觸壘包」的前提下才能進行滑壘。然而當時的情況並非雙殺，因為馬恰多還沒有出局，以上規定只適用於野手踩二壘壘包封殺跑者的時候。馬恰多沒有偏離自己的合法跑壘線，反而是艾德曼佔據了跑壘線，因此主審認定馬恰多沒有違規。

這件事會引起爭論的原因主要還是馬恰多的不良紀錄，紅襪傳奇二壘手派卓亞(Dustin Pedroia)被馬恰多的低級滑壘鏟傷，除了提前退休，餘生還必須使用人工膝關節。

(中時新聞網)