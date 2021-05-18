台電興達電廠狀況連連，一周內發生2次分區限電窘境，行政院發言人羅秉成17日晚間表示，院長蘇貞昌認為此狀況「令人難以接受」，凸顯台電的電力調度和應變能力不足，已指示經濟部長王美花立即督導，於一周內提出檢討及改善方案。

台電興達電廠續13日因人為疏失導致全國分區限電後，17日再因1號機故障、用電量攀升致使供電吃緊，晚間8點50分執行分區輪流停電，針對C、D組進行第一輪50分鐘限電，經搶修後於9點40分恢復全國供電。

羅秉成轉述，蘇貞昌認為一周內因興達電廠發生事故造成的2次停電「令人難以接受」，認為台電未因應今年水情告急、仍以水力發電為備援，且按慣例排定6部機組歲修，明顯未考慮未考量到氣溫升高、製造業景氣佳等因素使負載成長。

蘇貞昌認為，台電應變能力不足，導致一有機組故障就容易引發跳電。而此次遇到興達電廠跳機後，未能在第一時間就通知用電大戶配合降載，致使夜間時間水力備援已用罄，導致民生用戶發生分區限電情況，凸顯台電反應速度有所不足。

羅秉成表示，蘇貞昌認為針對台電的電力調度和應變能力，應立即督導提出檢討與改善方案，對此責請經濟部長王美花在一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

(時報資訊)