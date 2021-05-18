鴻海(2317)鴻海旗下夏普（Sharp）宣布，與美國新創電動車廠菲斯克汽車（Fisker，NYSE:FSR）簽署合作協議，共同開發下一代車載螢幕與介面技術，並由夏普生產螢幕及零組件，搭載於Fisker Ocean SUV車款及未來規畫推出的3款電動車產品。

Fisker已於13日與鴻海正式簽署合作框架協議，透過「PEAR」專案合作開發劃時代的全新級距電動車、以Fisker品牌銷售，目標市場包括北美洲、歐洲、中國大陸和印度，並以美國作為首處製造基地。此次夏普宣布攜手Fisker，象徵鴻海集團深化雙方合作範疇。

Fisker董事長暨執行長Henrik Fisker表示，夏普為具世界級地位的合作夥伴，將進入Fisker的產品開發及技術生態系。透過與夏普等擁有高品質的合作夥伴，在產品開發流程中共同設計與開發產品，將能向客戶提供最新技術。

夏普常務董事兼夏普顯示器技術總裁王建二表示，夏普是家以科技創新驅動的公司，且已長期投入面板顯示技術領域研發，此次與Fisker合作聯合2家創新公司，將能為市場帶來開創性的新產品。

(時報資訊)