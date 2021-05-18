國內新冠肺炎疫情急遽升溫，迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)因應警戒標準調升，宣布位於雙北的8家門市將於19～28日間暫停營業，位於雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄的25家門市亦調整營業時間，後續將視疫情狀況再做適當調整。

亞洲藏壽司2014年來台開出首店，2016年起展店加速，目前全台共35家門市，其中以新北市10家最多、台北市及台中市各6家，桃園市及高雄市各4家、新竹市2家，宜蘭縣、新竹縣、台南市各1家。

亞洲藏壽司2021年首季合併營收創7.92億元新高，季增達10.78％、年增達54.76％，毛利率41.07％、營益率9.63％分創近6季、近7季高點。稅後淨利0.58億元，季增達1.52倍、較去年同期虧損892萬元顯著轉盈，亦創歷史新高，每股盈餘1.29元則創次高。

因應近期國內疫情急遽升溫，中央流行疫情指揮中心宣布調升防疫警戒並公告相關防疫措施，亞洲藏壽司公告，為積極配合防疫政府政策，並保障員工及顧客安全，擬於19日至28日間暫停部分店鋪營業，並調整部分店鋪營業時間。

其中，台北市松江南京、館前、中山南西店，以及新北市三重集賢路、三重捷運路、中和橋和、土城金城路、三峽學成店等8家門市，將自19日起暫停營業至28日，視疫情狀況再做適當調整。

另外，位於雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄的25家門市，亦配合百貨商場調整營業時間，提前於晚間8～9點間結束營業。亞洲藏壽司表示，將持續落實遵循各項防疫準則，持續努力提供更多顧客愉快的用餐體驗。

(時報資訊)