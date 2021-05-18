全台旱象嚴重，台中最大的德基水庫蓄水率剩2%更是47年來最渴，水位跌破安全線，只盼有梅雨稍稍解渴，氣象專家吳德榮表示，下周二、三（25、26日）梅雨滯留鋒將南下觸及台灣，雖然只有兩天結構又偏弱，但還是有解渴的可能。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬，下周二、三(25、26日)滯留鋒南下觸及台灣，下周四(27日)「滯留鋒」向北移、離開台灣，然而滯留鋒面結構偏弱，故其所帶來的降雨，解渴還有可能，紓旱則不足。而美國(GFS)模式也模擬，同樣在下周二、三有滯留鋒南下，但預測結構更弱。

美國模式模擬亦顯示，有滯留鋒南下到台灣，但結構更弱，同時南海有熱帶擾動發展。(圖擷自tropical tidbits)

吳德榮表示，歐、美模式皆模擬下周南海有熱帶擾動發展，可能成颱。由於是模式末期模擬，又涉及滯留鋒、熱帶擾動及太平洋高壓三者之間的交互作用，不確定性比平常更大，需持續觀察。

至於近期天氣，吳德榮說，南部已經連14天飆破36度，今、明兩天(18、19日)滯留鋒南移至北部海面，台灣附近水氣略增、有局部短暫陣雨或雷雨，西半部以午後山區降雨為主，部分平地受影響，各地高溫仍在36度以上，僅北部23至34度。接著周五、六(21、22日)滯留鋒又南移至北部海面，午後局部短暫陣雨或雷雨機率提高。未來一周全台依舊是高溫炎熱的天氣，慎防中暑。

(中時新聞網)