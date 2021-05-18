網友臉書留言。（圖／翻攝自臉書）

因台電興達電廠又發生異常事故，昨（17）日晚間又再度停電，台北市逾10萬戶民眾遭殃，全台一周內兩度大停電引爆民怨。總統蔡英文深夜發文向全民致歉，並強調她也跟大家一樣很難接受，同時要求台電都必須徹查並公布報告。網友則諷刺道：「建議小英總統稿子可以留著今年還可以再用好幾次。」

台電指出，昨日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。台電也坦言，近期水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮，為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，已有部分地區進行停電。

對此，蔡英文晚間9點49分在臉書發文，直言：「對於今晚部分地區臨時暫停供電，我感到非常抱歉。大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受。」並強調：「目前供電已經陸續恢復。不過，不論是什麼原因，台電都必須徹查並公布報告，向國人說明兩次事故的原因，以及電力調度的狀況。」這篇文章湧入大批網友按下「憤怒」表情，並留言狂酸。

網友紛紛表示：「建議小英總統稿子可以留著今年還可以再用好幾次」、「傻眼欸總統」、「828公投四個都同意！有電不吃萊豬還有好空氣！」「全國最大咖的員工向老闆（百姓）報告用臉書，那發言人的錢可以省下來了吧！」「疫情，待在家裡不要亂跑；停電，待在家裡不能久留；出門走走，游個泳可以解暑，結果還沒水」、「台電你管的，你不能接受，所以是我們倒楣囉？」

(中時新聞網)