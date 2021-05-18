從7例到333例，台灣本土疫情嚴峻，究竟什麼時候才能緩解？感染科專家王任賢指出，現在的確診數字都是在政策干預前的狀況，可以2星期的時間點來看政策有沒有效果。他認為，疫情想降溫並控制住，最理想的狀況可能要觀察6周。

防疫學會理事長王任賢警告，若全台單日確診達1200人，恐怕台灣醫療體系將面臨崩潰；他直言，這兩周的確診數可預期將逐日增加，到時候再出手就晚了。

王任賢分析，在這波本土疫情爆發前，隔離病房收治的多是輕症患者，但現在疫情失控，重症比例將增加，「病床夠用嗎？」他指出，台灣目前專責病床約3000張，若以重症住院14天來看，只要每天出現214例重症，就會造成隔離病房滿載；新冠肺炎重症比例約18%，換句話說，只要每天確診人數達1200人，醫療體系將面臨崩潰。

在指揮中心擴大篩檢、升級社區警戒後，王任賢認為，可觀察接下來2星期的疫情是否趨緩甚至下降，才能知道政策是否有效，但想要完全控制，保守估計需要6星期。

(中時新聞網)