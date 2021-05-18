疫情時代下，視訊雖帶來方便，但可能也伴隨裸聊詐騙的隱憂！日前大陸網友就瘋傳一支短片，裡頭只見一名面貌姣好、頭頂烏黑長髮，身上僅穿著黑蕾絲內衣的正妹，一開始在鏡頭前搔首弄姿，叫人看了鼻血直流，哪知下一秒，她突然開始「脫皮」，整個上半身如剝皮般拉開，短短39秒影片露出身為男人的真面目，讓網友看得一片驚呆，下巴回不來的直呼「太傻眼了吧！」

男子喬裝視訊辣妹騙過所有人眼睛。（圖／微博_警花說）

原來該影片出自大陸浙江警花團隊的官方微博「警花說」，片中皮膚白皙、身材火辣，上身單穿性感胸罩的長髮美女，其實是男人假扮的，只是一直到她把皮膚，從頸部如脫衣服般拉開，接著取下假奶，豐滿乳房瞬間如飛機場般平坦，最後再把臉皮撕開前，網友通通看不出來，由此可見矽膠面具搭配手機濾鏡簡直開外掛，叫人絲毫看不出破綻。

片尾還有2名假扮裸聊正妹的歹徒前後對比照，證明鏡頭前戲法全是真的。（圖／微博_警花說）

該震撼影片一出，嚇得網友紛紛驚呼「是在拍《畫皮》嗎？」加上片尾還有2名假扮裸聊正妹的歹徒前後對比照，證明鏡頭前戲法全是真的，不少人因此戲稱「乾爹們全哭了。」

影片最後還安排一名警花出面呼籲民眾當心詐騙視訊。（圖／微博_警花說）

最後，大陸浙江警花團隊可能為免網友驚嚇過度，影片安排一名警花出面呼籲「你以為的你以為，就是你以為的嗎？你，又被騙了。」畫面裡同時出現一道警語「男孩不要裸聊，女孩不要刷單，沒錢不要網貸，有錢不要賭博，這些都是詐騙。」但也有網友看了沒在怕，瞬間歪樓高呼「女警超正！寧可給逮捕！」

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(中時新聞網)