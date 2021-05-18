新冠肺炎疫情衝擊，雙北市進入兩周三級警戒，非必要不得外出。科技部已經準備好Ａ、Ｂ兩組分流上班方案，自今日開始，科技部1／2員工在家居家辦公。

2020年疫情剛爆發時，科技部等單位即研擬異地辦公方案，但科技部都集中在同一棟大樓中，異地辦公的效果不大，因此這次疫情爆發，直接跳過異地辦公的方案，超前部署執行分流辦公，正、副職官員分開上班。

另外，科技部也用國內廠商開發的Ｕ通訊開會，最多可以300人同時上線，經過去年的使用，已經非常熟練，相關大學專案計畫審查，也已改為視訊會議。

科技部也持續了解三大科學園區對防疫的需求，官員指出，疫情去年爆發後，企業都非常緊張，都已經擬定好防疫與持續營運的計畫，很多大廠都開始分批、分區、分流上班，例如ＩＣ設計業等，就要求部分員工居家上班，營運不中斷是最高的目標。

官員也表示，目前三大園區訂單滿載，有製造商在場內劃分紅線和黑線，紅黑兩軍完全不會接觸，只要有人被隔離，另一軍就能立刻補上產能。

而去年因口罩國家隊還未布建完成，因此園區廠商希望透過政府取得口罩等防疫物資，官員指出，目前也有盤點廠商需求，但需要由政院來公佈。

(工商 )