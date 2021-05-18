台電今日供電吃緊亮黃燈，預估供電備轉容量率7.4%、最高用電量3750萬瓩。（圖／摘自台電官網）

台電認了供電緊張！一周連停2次電 蔡英文再度道歉：我也很難接受

15日才停電，台電公司昨（17）日晚間又臨時發布「警報」，指出因用電需求攀升，為維持電力供需平衡，採取分區輪流供電。台電今日供電則亮黃燈，供電吃緊，預估供電備轉容量率7.4%、最高用電量3750萬瓩，比昨天3744萬瓩高。

根據台電官網顯示，上午8時，用電量為3014.6萬瓩、使用率74%，預估今日最高用電3750萬瓩、尖峰使用率93%，預估最高用電時段為下午1時至4時間；而最大供電能力為4027.5，因此供電吃緊亮黃燈。

針對昨日停電，台電昨晚表示，晚間8時電力系統因供需失衡，為維持電網穩定，自動保護設備動作，啟動低頻卸載，第一時間造成約56萬戶停電，隨後自晚間8時50分起，實施緊急分區輪流供電，依現行規定由C組及D組實施限電。

台電亦說明，用電需求持續攀升，昨下午因天氣炎熱，加上經濟成長帶動用電需求增加，下午2時9分尖峰負載達到3744.3萬瓩，比預期多了64萬瓩，再度打破歷史5月用電紀錄，供電高峰也比往年提早到來，需求面攀升超乎預期，入夜後至晚間19時30分，負載仍接近3500萬瓩。

台電強調，未來機組大修排程，將更審慎考量包括極端氣候及炎熱天氣影響用電需求等變數，妥善規劃與安排，為用戶提供穩定電力。

(中時新聞網)