近來台灣本土疫情升溫，確診數持續攀升，17日晚又因電力供需失衡再度發生大規模停電，對此，已漸漸淡出演藝圈的藝人李明依，也在臉書砲轟政府，掀起正反兩方熱議。

李明依針對停電和疫情升溫表達看法，「真的不是要在這時候靠X，但台灣電不夠是真的」，她也提到自己支持普篩，坦言「去年有嚴重疫情的時候，是不是該普篩？現在每天確診數字2、3百，還在continue，查不到來源的也有一堆」。

「台灣還要繼續演國王的新衣嗎？！」喊話政府高官「要不要坦承透明，誠實面對現狀，直球對決，這樣我們人民也能全然信任，然後完全配合」，不過她的一番言論，也讓部分網友擔心「很怕你等等又要被網軍出征」。

而看下方留言網友幾乎都不買單，紛紛留言反駁「之前疫情控制住時，妳怎沒出來說話」、「妳可以先去看看醫院現在有多慘，再來談普篩」、「每天都開記者會，哪裡不透明」、「一直跳針要求普篩自己卻到處聚餐」、「妳是不是忘了妳的安心是怎麼來的？」

李明依2018年做健康檢查時發現一顆0.6公分的結節，因為沒造成不適，所以不以為然，直到後來經常嗆到，就連喝水、說話都會嗆到咳嗽，決定到醫院檢查，在友人建議下做甲狀腺檢查，想不到是甲狀腺癌，之後她動甲狀腺全切除術以及化療，目前狀況穩定，固定3個月回診追蹤。

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(中時新聞網)