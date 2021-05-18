國內本土疫情升溫，17日再創單日確診新高333例，前三天累計高達719人染疫，雙北等地都提升到三級警戒，民眾外出都要戴口罩，各地也傳出因為民眾未戴口罩引發衝突。但有一名女網友出門買晚餐時，看到一名阿伯沒有戴口罩，就在旁人盯看阿伯時，她卻主動伸出援手，拿出一個口罩給阿伯，阿伯也默默把口罩戴上，雙方就在沒有說話情況下，化解了這次危機，女網友這次暖心舉動感動了1.5萬人。

女網友將她送給阿伯口罩，阿伯也配合戴上口罩，發文與網友分享。（圖／翻攝「爆料公社公開版」）

這名台南女網友17日在「爆料公社公開版」發文，說她出門買晚餐時，在小吃店裡遇到一位阿伯沒有戴口罩，現場其他客人你看我我看你，最後她決定伸出援手，默默拿出一個史努比口罩給阿伯。她說：「最棒的是，他（阿伯）也默默盡速戴上口罩，過程都沒有說話，只有眼神確認過」讓她感動地發文分享。

女網友為阿伯說話表示，可能是老人家沒看電視、沒有網路，才會忘了戴口罩，她也在貼文中呼籲大家保護自己，也要保護他人，若看到有人沒戴口罩，請提醒他或直接給他，一個口罩可能會幫到千千萬萬的人，讓醫療人員有喘息的時間，她也謝謝阿伯收下她的口罩。

原PO這個舉動讓1.5萬人按讚，紛紛留言稱讚「謝謝你的好心」、「真的好棒，我們台灣一定可以挺過的」、「感恩有你」、「台灣加油」、「老人家真的容易忘記戴」、「應該不是故意不戴口罩的」。

也有不少網友被她的故事感動：「以關心代替責罵，潛移默化」、「世界有你真好」、「你做了最良好的典範」、「有洋蔥」、「正面的力量」、「謝謝你的正能量」、「社會不缺輿論，但是很缺您這種有滿腔熱血的人」、「多一點愛心，多一點包容！」。

(中時新聞網)