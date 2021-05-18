台中市政府昨公布46歲大里男案1886足跡，活動範圍雖大多在大里區，但15日去過雲林，且對足跡交代不清，導致雲林縣政府電話被民眾打爆，雲林縣衛生局緊急疫調後，昨深夜公布足跡，發現案1886於12、14及15日都去過雲林，跑去雲林路一段吃自助餐、大學路二段吃虱目魚，以及大同路銀行辦事，與台中市公布的足跡整整多出了2天。

案1886是一名46歲的保健食品研發人員，16日確診，台中市政府昨日下午說明足跡，從5月12至15日間，案1886曾多次到大里區大明路上的「小葉早餐屋」、學府路的「興大永和」及民益路的「築也日本料理」，14日更北上至台北律師事務所，另外15日他曾前往大智路及進化路兩家水電行，下午還去了雲林縣，但雲林縣的足跡並未說清楚，讓焦急的雲林人打電話至雲林縣政府關切。

台中市昨日公布該案足跡，發現其中一日曾前往雲林。（圖／台中市政府提供）

雲林縣政府昨近午夜公布緊急疫調結果，發現案1886有三天都到雲林，12日12點30分於雲林路一段的「奇峰自助餐」用餐，接著1點30分前往大同路的「台灣中小企業銀行」辦理業務，再到斗六市久安路工廠工地，晚間7點才返回台中。

雲林縣政府緊急疫調足跡。（圖／雲林縣政府提供）

14日下午2點30分，案1886再度前往雲林縣，於大學路二段吃「專吃無刺虱目魚」，下午3點再到斗六市久安路工廠工地，直到晚間7點返回台中。15日則現身雲林內鄉九芎村「7-11晟興門市」。對此，雲林縣衛生局也提醒，曾出入相關場所的民眾要進行自我監測，若出現相關症狀，應盡速就醫。

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(中時新聞網)