小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股從去年11月以來衝出一波長多走勢，月線連六紅，但近期本土新增病例大幅增加的利空消息催化下，指數連日崩跌下殺，竟有124檔個股已低於去年319股災價位。

【1】比悲傷更悲傷... 124檔跌破319新冠防線

新冠疫情捲土重來，拖累台股從萬七拉回，短短五個交易日修正近2,000點，上市櫃個股跌勢慘重，更有大立光、康控-KY、泰碩等124檔，不僅近一年時間未能跟上多頭走勢，17日股價還已跌破去年3月19日低點，上演比悲傷更悲傷的故事。

【2】國泰金：手中滿手現金 這波回檔將進場

台股5月至17日9止下跌近13％，不少個股中長期投資價值浮現。國泰金表示，由於今年前四月已實現不少股票及債券資本利得，手中累積大量現金，同時亦厚實資本適足率，將趁這波股市回檔，逢低進場布局

【3】疫情引爆賣壓 台股止跌看「這二點」

雙北疫情傳播速度比預期嚴峻，停班、停課的擔憂聲四起，台股17日再度重挫。第一金投信表示，未來兩周內，將是疫情的高峰期，但台灣防疫觀念深植人心，同時美中並未受疫情影響，經濟強勁成長，研判台股要再下跌的空間相對有限，而止跌的觀察方向有二：一、率先回檔整理的電子類股，需止跌走強，重整多頭信心；二、陷入多殺多的鋼鐵、航運需儘速化解融資追繳的跌停賣壓。

【4】雙北封城？ 備戰準四級警戒

疫情向上噴發！雙北市首度單日雙破百例本土確診，新北市長侯友宜17日宣布，新北市已做好進入疫情警戒第四級準備，正思考興建「方艙醫院」。台北市長柯文哲也呼籲民眾「沒事不要出門，自動自發封城」！雙北市並同步宣布高中職以下全面停課至28日。

【5】疫情大爆發 外資：先避開內需消費概念股

台股17日遭疫情確診人數大增衝擊，盤中雖一度開低走高，但終場難敵濃厚不確定性氛圍。里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧認為，台股科技類股基本面強，無須過度恐慌，但不能輕忽接下來的波動度，首重防禦性；高盛證券直指，內需消費概念股短期成最大受害者。

(中時新聞網)