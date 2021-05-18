新冠疫情迅速延燒，假訊息也值得注意，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨嚴肅重申，相關假訊息請勿轉發轉傳，因為會有刑責罰鍰，最高可罰300萬罰鍰，或是3年以下有期徒刑或拘役。對此，國民黨立委賴士葆痛批，網路日前瘋傳一則日本媒體報導台北街頭空無一人的台灣奇蹟的「假新聞」，請問這種「假自誇」消息，檢調要不要調查。

賴士葆昨（17日）在臉書發文指出，16日網路瘋傳一則日本媒體報導台灣奇蹟的新聞，文中表示日本媒體大讚台灣防疫意識高，附上台北街道的空無一人照片，再加註一天之內讓所有人口都消失，全世界沒有一個國家做得到，結果經過查證，並沒有日本媒體報導、而是日本網友的貼文，經過台灣網軍的加工製作轉傳帶風向台灣好棒棒。原來的PO文被抓包之後趕快修改內容，但是已經達到傳播的效果。賴直言，大家都肯定台灣人自動封城，但是真的不必造假自誇。

賴士葆批評，疫情嚴峻，面對關乎生命健康的事情，應該嚴肅以對、誠實以對、謙卑以對，「過去我們虛假的追求+0假象，為了讓世界讚揚防疫模範生，最後病毒殘忍的戳破假象」。誠實永遠是最好的策略，這時候不該還有心思再政治操作內宣，請問檢調對這種假新聞要不要約談調查？

許多網友也在其po文底下留言表示，「只要是綠營造假或洩漏都沒問題」、「那隱匿疫情呢？製造假象呢？詐欺全國百姓呢？該罰多少？該關多久」、「名嘴在政府未公布確診病例前先行報導確診病例數字，是否屬於假消息來源了」、「不要再自欺欺人搞啥大內宣，實實在在做事才是真的！台灣人是太厚道了！但並不是白痴，好壞心中自有一把尺」。

(中時新聞網)