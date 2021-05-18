新冠肺炎疫情升溫，雙北升級第三級警戒外，許多縣市也以準三級警戒規格嚴格辦理，請民眾減少非必要的外出移動；國內證券商包括富邦證券、兆豐證券等都宣布暫時關閉營業大廳電視牆及單機。而雙北國中小以下今起遠距教學至5月28日，停課不停學。防疫措施帶動新一波NB/PC及顯示器、麥克風、耳機等商機，通路商已經看到買氣升溫。

在家遠端上課，首先需要準備有視訊鏡頭的電腦或是平板，麥克風以及耳機，台北市學生需要使用學校配發的帳號登入，外縣市則可用社群軟體登入後，打開線上學習平台，就會進入課程頁面，才能進行居家學習。

而證券業者之一的兆豐證券全台44個服務據點，暫時關閉營業大廳電視牆及單機。但各營業據點現場櫃檯皆正常營業，提供服務，為了保護客戶健康，除了採取實聯制外，也會採取人流管制。富邦證券呼籲投資人，多加使用線上服務，從開戶、下單、及線上文件簽署等事宜。

這波疫情帶動的商機，可望激勵宏碁(2353)、廣達(2382)、華碩(2357)、仁寶(2324)、微星(2377)、佳世達(2352)等營收和出貨量成長。以宏碁(2353)而言4月營收249.5億元，月減10.07%、年增26.34%；累計其今年前4月營收965.07億元，年增40.68%。其中，筆記型電腦4月份營收年增39.5%，顯示器年增37.3%，電競產品年增119.9%。受惠於遠距工作、線上教學以及宅經濟等需求延續，目前訂單能見度可達6月。第二季進入教育標案旺季，加上商務及消費筆電需求持續成長，宏碁第二季筆電出貨量將有雙位數季增表現。

(時報資訊)