17日因通膨不安擔憂持續，科技股領跌，終場美股四大指數下跌，跌幅區間位於-0.90%至-0.16%。此外，台積電ADR下跌2.37%，日月光ADR下跌3%，聯電ADR下跌4.67%。

由於本土疫情失控，台股週一指數早盤跳空開低，雖一度呈現拉回，但10點過後賣壓出籠，後續指數震盪走低，終場指數下跌473.20點，跌幅2.99%，收在15,353.89點，成交金額為4,833.06億元。三大法人合計買超324.4億元：外資買超334.17億元、投信買超10.15億元、自營商賣超19.93億元。

台股價跌量縮，後市價量不宜背離，方對盤勢較為有利。指數未守穩半年線，支撐為14,800點附近，壓力為16,000點附近。KD向下，且開口擴大，短線謹慎為宜。櫃買指數下跌3.18%，收在181.11點，支撐為176點附近，壓力為186點附近。

疫情發燒加劇，恐慌性賣壓仍重，台股持續測底，短線上波動較大，須注意中小型股流動性風險，建議靜待止穩後再佈局較佳，選股上可留意生技/防疫、電商、遊戲、食品、NB、跌深權值等族群。

(時報資訊)