17日宜蘭市區停電。（圖／民眾提供）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「不演了新聞台」）

台電認了供電緊張！一周連停2次電 蔡英文再度道歉：我也很難接受

繼「513」大停電後，昨（ 17）日台電興達電廠又發生異常事故，台北市逾10萬住戶遭殃，引爆各界怒火。政論節目製作人朱凱翔忍不住在停電當下狂飆髒話，痛批這樣的結果是「靠綠能撈錢」與「靠反核吃喝的寄生蟲」害的，要他們都去死。此番言論獲得超過4500個讚，大批網友留言表示肯定。

根據《中國時報》報導指出，昨20時起北投、南港、內湖有停電，影響1萬4194戶，20時50分在信義區、松山區共8萬5943停電，約在21時40分復電。北市府表示，截至21時30分，消防局119救指中心共計受理電梯受困11件，剝皮寮快篩站也有停電情形；截至21時30分，北市受到停電導致21處路口交通號誌故障，北市警局啟動「交通快打機制」，加強疏導車流，全力維護北市交通順暢。

面對5天兩度停電慘況，朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，爆粗口表示：「我去你X的靠綠能撈錢，靠反核吃喝的寄生蟲，都他X的去死！話說我媽等等可能會傳訊來叫我刪掉，但我不要！」激烈的言論卻引發大批網友共鳴，文章獲得超過4500個讚、440則留言與近百次分享。

網友紛紛回應：「憤怒得很誠懇」、「讚讚讚！話說我鄰居門口掛『我是人我反核』布條，結果裝4台室外機，反核腦袋跟飯盒其實差不多」、「笑著笑著好想哭哦！要電沒電，要水沒水，要疫苗也沒疫苗，這還是我們的國家嗎」、「不要刪，很療癒很解氣」、「看來真是被停電停出了火氣。今天這段有夠『真性情』的」、「小朋友今天不乖，不聽媽媽的話，但這次我支持你所堅持的」。

(中時新聞網)