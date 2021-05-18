台灣女網好手謝淑薇本周在帕馬網球賽單打落敗，但在女雙取得生涯重要一勝。她與日本女將土居美咲聯手，在首輪對戰外卡組合布蘭卡琪歐(Nuria Brancaccio)／皮佳托(Lisa Pigato)，以6-4、6-0獲勝，同時是謝淑薇WTA女雙生涯第500場勝利！

謝淑薇目前女雙排名世界第3，累積500勝259敗、拿下28座雙打冠軍。單打方面她有511勝327敗、3座冠軍，也就是說她生涯的單打、雙打都達到500勝。這是相當難得的紀錄，即使是頂尖女子選手單打可以500勝，她們雙打的勝場數不是少得可憐、就是敗多勝少。而主攻雙打的女選手，單打的能力本來就不突出，像謝淑薇這樣單、雙通吃頗不容易。

義大利北部的帕瑪網球賽，2019年起初是男子ATP挑戰賽，今年提升級別到250等級的賽事，並且合併WTA女子賽，因此女子賽事是首屆舉行。男女積分的計算方式不同，ATP給予250等級賽事的贏家250點積分，不過WTA給予250等級賽事的積分是280分。

此戰的場地是紅土，因此做為大滿貫法網的暖身賽，還是有像小威廉絲(Serena Williams)這樣的天后級選手來參賽。小威早年的雙打也很強，生涯累積單打851勝、雙打190勝。

從今年開始，WTA女網改成類似男子ATP的1000分、500分、250分賽事分級與命名，男子ATP賽事勝者可拿到對應的積分，但是WTA的給分方式卻是1000分、470分、280分，也就是縮小後面兩個級別的差距。獎金也不太公平，帕馬男子總獎金48萬歐元（約台幣1640萬），女子總獎金19萬歐元，女子單打冠軍獎金約為2.3萬歐元，整體來說不到男子的一半。今年WTA還新增另一站德國漢堡250級賽事。

(中時新聞網)