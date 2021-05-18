昨（17）日國內又新增333例本土確診病例，疫情持續升溫，究竟什麼時候才能緩解？前衛生署長楊志良預測，20、21將達單日確診人數的高峰期，之後應會慢慢下降。

楊志良昨日透過視訊接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他預言此次疫情波段，他表示，20、21日將達到單日確診數高峰，也是最嚴重的時候，預估確診人數至少4、500人，甚至可能破千，若21日後想要讓確診數往下到「歸零」，還是要靠施打疫苗，因此他奉勸，「獨裁防疫一定會失敗，請時中部長要聽。」

至於疫情何時緩解？楊志良預估，將在28日後趨緩，判斷依據則是染疫發病傳播週期，同時因「人民很棒，政府很爛」，民眾高度配合管制政策，除了戴口罩之外，也減少外出，街上都沒有人，才讓疫情得以控制。

楊志良感嘆，過去政府聯合網軍出征攻擊的意見，如今一件件幾乎都照作了，擴大普篩、尊重地方政府疫調、趕快買疫苗，如果早早做多好。

楊志良先前曾預測台灣疫情大爆炸的時間點，與此次「疫爆」時間相近，因此被不少網友封為「先知」，如今針對接下來幾天是否可能達第四級防疫警戒？楊志良昨說，「封不封城是陳時中自己的定義」，未來幾天確診數很難下降到100人以下，因為有些人還沒發病，且短期內不會清零，「今年都不可能清零」，唯一就是如總統蔡英文所說，七月就會有好的疫苗、能量很大，「我希望這次是真的」。

(中時新聞網)