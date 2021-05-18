國內三天本土病例暴增719例，集中在北部，全台共有12縣市今年維持0確診。

台灣本土病例直線攀升，15日增180例、16日再增206例，昨天更一口氣暴增333例創新高，總計三天本土個案來到719例，疾管署今天更新「2021年全國本土病例地理分布圖」，其中基隆市、新竹縣、苗栗縣、台中市因確診人數增加，警示燈號一夜變色，重災區北部只剩新竹巿0確診。

根據疾管署資料顯示，今年至今累計825例本土個案，新北市確診全台最多有359人，第二名是台北市356人、第三名桃園市54人，接著是彰化縣20人、宜蘭縣18人、基隆市10人、台中市4人、新竹縣2人、苗栗縣1人、高雄市1人。其中有四縣市燈號一夜變色，基隆市確診從4人增加到10人，警戒燈號由橘轉紅；新竹縣確診從1人增至2人，燈號從淺綠轉黃；苗栗縣破蛋，有1人確診，燈號從深綠轉成淺綠；台中市確診從2人來到4人，燈號從黃轉橘。

截至目前仍維持0確診的有12縣巿，包括新竹市、南投縣、雲林縣、 嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、金門縣、連江縣、澎湖縣，其中新竹巿是北台灣唯一保持0確診的地區。

中央疫情指揮中心昨天（17日）新增的333例本土個案（案1684至案2016），為189例女性、144例男性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日、採檢日介於今年5月5日至5月16日，其中以台北市158例確診佔最多，萬華區就有89例，接著是新北市148例，板橋區41例最多，桃園市10例、基隆市6例、彰化縣5例、宜蘭縣2例及台中市2例、新竹縣1例、苗栗縣1例。

(中時新聞網)