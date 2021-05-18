(09:30更新)

台股今(18日)開盤以15564.96點開出，上漲211.07點，除觀光類股外，各類股全面上漲，指數持續向上攀升，目前已來到15960點，漲逾600點，航運族群的長榮、陽明、萬海均已亮燈漲停，股價分別來到69.4元、73.2元、86元，鋼鐵族群的中鋼、第一銅也來到漲停板，面板的彩晶也率先雙虎亮燈漲停。

儘管周一美股全面收黑，台股今(18日)開盤以15564.96點開出，上漲211.07點，指數持續向上攀升，來到15678.36點，上漲324.47點，除觀光類股外，各類股全面上漲，權值股台積電開盤即大漲14元至563元，聯發科開盤上漲26元，以940元開出，面板、鋼鐵、航運等都走強。

通膨疑慮持續令投資人感到不安，科技股領跌下，周一美股四大指數全數收黑，道瓊工業指數終場下跌54.34點(或0.16%)，以34327.79點作收，標普500指數收盤下跌10.56點(或0.25%)，收在4163.29點，那斯達克指數收盤下跌50.93點(或0.38%)，收在13379.05點，費城半導體指數下跌26.79點(或0.90%)，收在2954.63點。另外，台積電ADR收盤下跌2.37%，聯電ADR則下跌4.67%。

雙北疫情警戒升級後的第一個交易日，台股17日終場收在15353.89點，下挫473.20點，盤中跌幅最重時跌逾660點，成交值4801億元，統計外資及陸資意外買超334.17億元，新台幣匯率也走貶，終場收在28.042元兌1美元，貶值3分，成交金額則放大到17.85億美元。

國安基金強調會隨時關注市場，只要有失序現象，不排除隨時在盤中宣布召開國安基金臨時委員會，投資人應保持理性冷靜，不必恐慌。

台灣證券交易所也表示，上市公司今年第1季稅前淨利達8829億元，較去年同期增加5521億元，成長高達166.91%，基本面良好吸引外資逢低進場，且整體市場的信用交易擔保維持率仍屬合理水準。

(中時新聞網)