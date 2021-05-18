國內疫情持續升溫，本土感染連環爆，為遏止病毒隨著情慾流動，各縣市15日紛紛要求八大行業限令停業，但沒想到臉書社團「爆怨2公社」卻有女網友爆料，稱自己日前被揪「下台中做私的」，讓不少網友看了痛批「就是有這種破老鼠屎，人家才會覺得八大行業不好」

全台八大行業因防疫停業，卻有人相約南下「做私的」。（圖／臉書_爆怨2公社）

據臉書社團「爆怨2公社」該文指出，友人詢問原PO要不要返回南部老家，因為「做八大的朋友說台北現在管很嚴，連私的他們都沒辦法做了，所以19號他們要下來台中工作。」原PO一聽納悶「台中不是八大也停業了嗎？」沒想到對方竟回「台中沒管這麼嚴，他們很多都知道台中一些私的都還可以營業。」「我只能說，每個人都要錢生活，八大被停光，他們怎可能真的一直在家，誰養他們？」讓原PO看了超傻眼，直呼「不知道現在該怎樣，挫咧蛋⋯⋯」。

全台八大行業停業，卻有人相約南下「做私的」。（圖／臉書_爆怨2公社）

由於，傳聞業者有以「假關門，真營業」，轉移陣地到其他場所繼續營業情形，

對於有八大行業業者疑似想轉移陣地，「假關門，真營業」的行為，警政署長陳家欽特別表示，絕不容許這種事發生，警方一定會加強取締的力道、頻率與次數，如經查獲主管機關將予以重罰，呼籲業者勿心存僥倖。

全台八大行業停業，卻有人相約南下「做私的」。（圖／臉書_爆怨2公社）

而原PO也隨文附上她與友人的對話，叫許多網友看了火冒三丈，疾呼「不要來害台中人好嗎？」「真的是老鼠屎，全省都要防疫不是只有北部」、「可以麻煩你直接通報嗎？不要讓他們再來台中害人了！」「到底是要害多少人啊？」「8大不是很賺嗎，有差這段時間的收入嗎，好好防疫很難？」

★中時新聞網關心您：

不良行為，請勿模仿！

尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)