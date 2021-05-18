巴西武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19）疫苗接種計畫進行4個月以來，只有不到1成的人口完成2劑疫苗注射，且因進口中國活性藥物成分的不確定性，影響當地疫苗生產和免疫接種速度。

自今年1月17日以來，巴西已為3926萬3416人接種第1劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，占總人口18.54%；1942萬3560人接種第2劑疫苗，占總人口9.17%。

聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的武漢肺炎疫苗CoronaVac，以及總部設在里約熱內盧的克魯茲基金會（Fiocruz）在巴西生產的牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）AZ疫苗，目前都依賴進口中國活性藥物成分。

衛生部數據指出，因進口中國原物料短缺，影響巴西當地疫苗生產和擴大免疫接種人數，每天平均接種疫苗劑量從4月初60萬劑降至5月第2週28萬劑。

布坦坦研究所14日交付最後1批110萬劑CoronaVac給衛生部後，即宣布因欠缺原物料的緣故，暫停生產疫苗；而研究所仍在等候中國政府釋出1萬公升活性藥物成分，相當於1800萬劑，以恢復疫苗生產作業。

過去幾天，聖保羅州政府積極聯繫中國駐巴西大使館，終於獲得疫苗原物料的出口授權。州長多利亞（Joao Doria）今天在疫情記者會表示，布坦坦研究所預計26日接獲4000公升原物料，足夠生產700萬劑疫苗，但還不確定剩下的6000公升活性藥物成分何時抵達。

克魯茲基金會今天也發布聲明指出，將在22日接獲生產1200萬劑AZ疫苗的原物料。

截至目前，國家衛生監測局（Anvisa）已授權在巴西使用4種武漢肺炎疫苗，AZ疫苗和美國輝瑞藥廠（Pfizer）/BioNTech的疫苗已獲得最終產品註冊；CoronaVac和嬌生旗下楊森藥廠（Janssen）的疫苗則擁有緊急使用授權。

到現在為止，CoronaVac是巴西主要使用的疫苗；巴西政府與楊森藥廠簽訂的合約規定從10月開始交付疫苗。

此外，國家衛生監測局也在分析印度的Covaxin和俄羅斯的Sputnik V兩種疫苗在巴西註冊的申請。（編輯：黃自強）1100518

(中央社)