通膨壓力升高的跡象，使聯準會可能提前收緊貨幣政策的擔憂加劇，由科技股帶頭下挫，周一美股小跌。

周一收盤，道瓊工業指數跌54.34點或0.16%，為34,327.79點。標普500指數跌10.56點或0.25%，報 4,163.29點。那斯達克指數跌50.93點，或0.38%，至13,379.05點。

標普11大類股漲跌互見，以科技股跌0.7%、通訊服務股跌0.88%，表現最疲弱。

能源股漲2.30%，材料股漲2.10%，非必需消費品類股漲1.77%，表現最佳。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，導致股市下跌就是對通膨和利率的擔憂，這不讓人意外。結果就是成長股表現疲弱，尤其是科技股，而價值型股票表現好一些。

大型科技股走弱，蘋果和網飛均下約跌0.9%，微軟跌1.2%。

特斯拉下挫逾2%，因知名投資人Michael Burry披露對該電動車大廠的巨大空頭部位。

瑞銀（UBS）投資長Mark Haefele表示，通膨數據和其他風險，如未能控制住疫情等，將使市場陷入震盪，投資人應做好準備，但我們不認為對通膨的擔憂將終結股市的上漲。隨著全球經濟重啟逐漸擴大，我們預期周期股將成為市場的領頭羊。

Marathon Digital、Riot Blockchain和Coinbase等加密貨幣概念股跌幅介於3～7%。特斯拉執行長馬斯克在推特上的發言，引發了該電動車大廠已經或可能將出清剩餘比特幣部位的臆測，比特幣價格一度跌破4.3萬美元大關。馬斯克之後發文澄清特斯拉「未出售任何比特幣」，比特幣應聲反彈，收復4.4萬美元關卡，目前報44333.33美元，過去24小時跌幅仍近4%。

Discovery逆勢上漲5.05%，收在33.85美元。AT＆T周一宣布將促成旗下的華納媒體（WarnerMedia）與Discovery合併，合併後的實體將成為獨立的上市公司。AT＆T收跌2.70%。

華納媒體旗下事業包含CNN、HBO、Cartoon Network和華納兄弟 (Warner Bros.)。Discovery旗下包含 TLC 旅遊生活和動物星球等頻道。

市場將密切關注本周發布的業績，以了解價格上漲是否影響消費者需求，以及零售商能否維持強勁的獲利動能。沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）和梅西百貨（Macy's）將在周二發布財報。

美股財報季已經進入尾聲，根據路孚特IBES的數據，標普500指數成分股整體獲利估將較去年同期成長50.6%，創下11年來最大增幅。

(時報資訊)