日前有網友在《爆料公社分享版》分享一段出處不明的霸凌影片，出現兩名少年遭到兩名男子猛踹還用安全帽狂K，引起眾多民眾憤怒，紛紛肉搜希望找出兇手，基隆第二分局查出，原來一起發生在今年3月份的舊案，涉嫌動手打人的兩名少年，其中一人已遭移送少年法庭審理，另一名少年則將通知到案。

網傳2少年遭猛踹，還用安全帽狂K後逼下跪，引起民眾憤慨，警方已逮1人。(翻攝爆料公社)

影片中，兩名遭霸凌的少年一開始做在一處花台上，接著被兩名身分不明少年毆打，要求跪在地上，其中一名遭霸凌少年哭著哀求對方「不要打」，另一名則表情害怕。

但施暴少年無視對方求饒，立刻猛力一踹，讓求饒的少年當場整個飛到後方撞上花台，狀似相當痛苦，但施暴少年仍未收手，拿起安全帽狂K現場2人，還連續賞了幾巴掌。

這段影片讓不少網友看了血脈賁張，紛紛留言痛罵，並發起肉搜行動。基隆警方透過網路搜尋後立刻進行偵辦，發現原來本案起於第二分局八斗子分駐所於110年3月28日13時許接獲陳、吳二名被害少年報案，指稱於3月27日晚間22時遭徐姓少年傳送恐嚇文字。

派出所立即通知徐嫌到案說明，並依刑法妨害自由罪章(恐嚇)及少年事件處理法偵處，於4月6日由分局將徐嫌函送基隆地方法院少年法庭審理。

但受害的陳、吳二名被害少年，又主動向警方提供另起友人遭霸凌影片，經介入追查發現為他案，警方查出，影片內容經查為另林、張二名少年涉嫌於同(3)月28日11時許在基隆市某社區中庭前，以安全帽及徒手毆打陳、林二名被害少年。

目前警方已通知林嫌到案依刑法傷害、強制罪及少年事件處理法移請基隆地方法院少年法庭審理，另張嫌亦將依法通知移辦。警方呼籲隱忍不能解決問題，應即打110報案，適時對外求助，讓我們共同拒絕霸凌 「尊重他人，勇敢向霸凌說不」。

(中時新聞網)