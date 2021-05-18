賓士男撞死黃暐瀚母「先買酒喝」閃酒駕肇事？ 葉毓蘭怒：這種招式我們看多了

【愛傳媒葉毓蘭專欄】母親節前夕黃暐瀚母親慘遭酒駕撞死的意外，讓酒駕議題再次被國人所重視，在八年前，柯市長的愛徒曾御慈遭酒駕撞到腦死之後，我應柯P之邀，擔任了台灣酒駕防制關懷協會的創會理事，一起參與改善酒駕劣習、防制宣導、修法嚴懲的倡議。

酒駕除了帶走黃媽媽、曾醫生以外、也帶走了我大哥，我對酒駕深惡痛絕，在進到立法院之後，我終於能有一點能力，將我心目中理應當做沒政府一直沒做到的修法、或是督促司法機關能夠更確實地判刑。

這次我連署了國民黨團其他七位立委的提案，本人對刑法第八十八條、八十九條、185條之三等案提出了修正草案，也質詢法務部跟司法院希望他們正視酒駕判決過輕的問題，雖然我只是在野黨的一席不分區立委，但是對於摧毀無數家庭、且一再發生的此種惡行，在我任內一定會努力改善。

除了在各委員會奔走以外，我也實地走訪台北市交通大隊直三分隊的酒駕勤務，並邀請他們來到警消專家的節目裡頭現身說法，讓大家能夠更瞭解到員警在執行酒駕勤務時的SOP，並希望大家將這些影片分享出去給更多人看，以作為酒駕防制的宣導。

雖然因為疫情，黃媽媽原訂的公祭取消，但我仍然希望向黃媽媽報告我們的努力，請黃媽媽夠安心西行，我們一定會透過各種努力，讓台灣更安全。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)