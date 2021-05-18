【愛傳媒黃珊珊專欄】讓這個城市先暫停下來，沒有碰撞、才能消滅傳染鏈！快篩站很多，大家不要急，一定驗的到。

我們每天跟病毒賽跑，希望可以篩得比它傳得快，找出帶原者與社區隔離，這幾天已經有兩百多人快篩陽性，後送到安心檢疫所隔離，至少斷了兩百多條傳染鏈！

這幾天還是很多確診數，社區感染已經散開來，5月17日市長下令台北市高中以下停課及幼托同時停止，就是希望大家減少活動，沒有接觸就沒有傳染，這個城市暫時停下來，以台北人的素質，一定能夠減少接觸與碰撞，自律才能度過這個難關。

早上到快篩站向醫護人員打氣，他們真的很辛苦，有時還要面對民眾的情緒，我都很捨不得，希望大家跟他們說聲謝謝，因為有他們，才可以讓我們斷掉傳染鏈。

17日有人打電話到我辦公室，說要送我防護衣，因為我常常去採檢站，其實我也知道要保護自己，但是看到採檢站外面排隊的民眾，就恨不得趕快把快篩流程修正，讓市民不要排太久，因為現場群聚可能有更大風險。

很多人說應該要用APP預約掛號，但是醫護人力已經沒有辦法協助民眾使用手機，更沒有辦法與現場排隊做區隔，請大家耐心等候，一定會拿到預約單，先回去休息時間到了再來採檢，更減少群聚與接觸機會，讓自己也停下來，好好休息增加免疫力！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)