桃園市政府18日舉辦防疫會議，首度不開放記者旁聽，採取會後在市長鄭文燦臉書，以直播形式向民眾說明。因大批家長關心桃園學校是否停課？鄭文燦表示，將請教育局統計早上缺課率，若達2成以上就停課，也會詢問各校長、園長意見，有一定比例也會考慮停課。

鄭文燦表示，現行要求21種行業停業，目前有6家違規，他也指示違規一定送辦。他也呼籲業者不要挑戰公權力，因為停業是為了減少群聚、減少感染風險，請警察局繼續執行。

外送員部分，鄭文燦也說，都市發展局已發文給桃園5000多個社區，請管委會在1樓設置外送區，民眾需親自到外送區領取物品，原則上是不開放外送員進入社區。至於各區調解委員會，也暫停到5月28日。

民眾最關心的停課問題，鄭文燦說，因教育部已發布，高中以下學生可以請假，他請教育局早上統計缺課率，若桃園達到2成就停課，他也請教育局詢問各學校校長、幼兒園園長意見，若達一定比例希望停課，也會停課。

媒體也詢問、擔心桃園是否有院內感染？鄭文燦澄清桃園沒有院內感染。他也說，目前桃園負壓隔離、專責病房將近300個，這段期間支援雙北。至於諾富特飯店何時開放？鄭文燦說，則須中央、地方檢查後，由指揮官王必勝決定時間，原則上會分階段開放。

(中時 )