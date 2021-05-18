神達(3706)連續8個交易日獲投信法人加碼，公司4月單月合併營收41.36億元，月增6.16%，年增率高達50.26%，累計前4月155.64億元，年增36%。神達控(3706)今公告代子公司Silver Star Developments Ltd.處分美國Concentrix 359,754股，處分利益約美金3562.8萬元（約新台幣9.98億元），交易後持股比例9.49%。

神達控4月業績成長主因為疫情影響，線上串流、電商，遠距教學辦公服務等雲端應用蓬勃，對資料中心需求增加，而車用電子逐漸復甦，對車用產品穩定回溫有一定幫助。神達4月業績41.36億元為今年新高。

神達控第一季合併營收為114.28億元，年成長率32%，稅後淨利(歸屬於母公司業主)為6.76億元，年成長率35%，每股稅後盈餘0.57元。

神達控在車用電子部分由神達數位提創建整合軟硬體的完整解決方案，包含行車記錄器，智慧攝影機，導航系統，先進駕駛輔助系統等。其中智慧攝影機係為先進駕駛輔助系統，車道偏移，前車碰撞，行車起步，盲點偵測等。尚有疲勞駕駛提醒系統，雲端影像儲存/防竊盜，遠端監控系統，駕駛使用行為分析等。

(時報資訊)