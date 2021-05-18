全球疫苗免疫聯盟（GAVI Vaccine Alliance）周一表示，新冠肺炎疫苖應該很快就能運抵台灣。

新冠疫苖實施計畫COVAX是由GAVI、世界衛生組織（WHO）和流行病預防創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI) 共同運作。GAVI表示，將有更多的阿斯特捷利康（AstraZeneca ,AZ）疫苗送往台灣。

GAVI在給路透社的聲明中表示，COVAX預期台灣最晚應在6月底之前收到分配的劑量。GAVI表示，該疫苖聯盟的目標仍是在2至6月之間，向多達80個國家交付7600萬劑AZ的新冠疫苖，我們預計很快將向台灣交付下一批疫苗。

台灣是全球防疫模範生之一，但近來其新冠狀病毒確診數持續激增，使接種疫苖的意願大幅提升，現有的30萬劑疫苗庫存迅速用盡。

台灣過去一周增加逾700例本土病例，累計確診人數達到2,017例。目前台灣2,300萬人口中，僅有約1%已經接種新冠肺炎疫苗。

(時報資訊)