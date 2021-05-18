文曄(3036)庫藏股護盤，買回價格區間在42~60元，預定買回兩萬張，文曄預估，半導體供應吃緊的狀況會一直延續到明年，預期第二季至第三季是半導體產業庫存水準最低點，以長線來說，上游原廠持續整併，文曄將是半導體通路商大者恆大趨勢受益者。

就文曄觀察來看，目前客戶的成品庫存還是低的，台灣客戶在料件的庫存的確有在拉高，但並不是在很高的水位，而大陸客戶在中美貿易背景下補庫存的力道更為積極，因此，庫存水準是比較高的；半導體通路商及原廠目前的庫存都還是比以往要低，半導體供應吃緊的狀況會一直延續到明年，預期第二季至第三季是半導體產業庫存水準最低點，之後慢慢上升，明年第二季年才有機會回到正常水準。

文曄表示，下半年為手機新機發表及銷售旺季，預期手機產品線下半年營收表現會優於上半年，其他應用領域從去年第四季開始逐季往上，第一季淡季不淡，在供給受限及基期較高下，預期下半年營收規模與上半年應該差不多。

Gartner預估，半導體產業今年營收可成長17%，明年也可成長10%；因記憶體僅佔文曄的6~7%，若扣除記憶體來看，今年半導體產業營收可成長14%，明年也可成長5%。

亞洲半導體通路市場在過去五年的CAGR達9.6%，成長性優於全球，佔全球比重也從2016年的65%，提升至去年的73%。文曄過去五年的營收複合成長率達25%，表現優於亞洲其他半導體通路商，若扣除2017~2018年為了美國Tier1客戶新增的策略型生意，營收的成長性也有約15%。

以IC設計代理市場來說，過去5~6年上游原廠持續整併，代理權也逐漸集中在大型的通路商，半導體通路商走向大者恆大的趨勢，文曄也是此趨勢下的受惠者之一，近幾年市佔率的提升除了來自其他通路商外，也有一些是原廠原本直供的產品線而釋放出來的。

展望2021年第二季，文曄預估營收將介於920至980億元間，約當年成長23%至31%之間，相較第一季衰退5.73%到微幅成長0.4%。

文曄自昨日起實施庫藏股，買回價格區間在42~60元，預定買回兩萬張，金額上限不超過3億元。

(時報資訊)