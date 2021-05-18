台股加權指數18日開在15,564.96點，台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）、鴻海（2317）早盤漲幅在1～3％，面板、鋼鐵、航運及金融股紛紛開漲，加權指數反彈逾200點。

通膨隱憂漸增、引發美國聯準會可能收緊貨幣政策的疑慮，這衝擊科技類股，由特斯拉領軍走低。

道瓊工業平均指數5月17日終場下跌0.16％（54.34點）、收34,327.79點。那斯達克指數下跌0.38％（50.93點）、收13,379.05點。費城半導體指數下跌0.9％（26.79點）、收2,954.63點。

元富投顧指出，短期間，大盤跟著疫情波動，在未來兩周，疫情能否控制下來，大盤也面臨15,000點保衛戰，如果這段期間美股未再出現重挫，而國內確診人數也可以慢慢下降，大盤只要成交量縮下來，可以止跌回穩在半年線打底。

但若利空不斷，指數再破15,000，向年線測試支撐的風險就升高，目前看短、中期都要整理，逢反彈仍宜減碼，不宜輕易搶反彈，反彈站不上季線，建議減碼。

(工商 )