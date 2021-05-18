【旅奇傳媒/張子凌整理】每次去日本，總是住那幾間飯店？疫情過後，不妨換換口味住住不一樣的新飯店吧！想知道大阪逛街購物天堂難波、京都交通樞紐「JR京都站」周圍開了哪些新飯店嗎？就讓這篇文章帶你迅速了解鄰近各大景點、車站的近畿地方新飯店。同時，還有能欣賞海天一線的奢華露營地點等不一樣的住宿型態，任君挑選。只要先把喜愛的飯店筆記下來，當可以飛日本的那天來臨時，就能快速訂房直奔當地！

大阪．大阪難波馨樂庭飯店（2020年1月開幕）

公寓式飯店「大阪難波馨樂庭飯店」為擁有近百年歷史的日本國家級文化資產，建築保留了昭和初期Art Deco（裝飾風藝術）風格的華麗感，並加入現代元素，全室備有頂級飯店指定選用的「席伊麗Sealy床墊」，讓住客都能舒適地一覺到天亮。多數房型還有附有客廳、廚房，能夠在房內簡易烹飪，相當適合一家大小、三五好友一起住。另外，飯店周邊就是道頓堀、黑門市場、高島屋百貨店等熱門景點，不論是逛街購物，或想品嘗美食都超方便！

▲圖：Ascott Japan株式會社／來源

大阪．THE 皇家花園飯店 ICONIC大阪御堂筋（2020年3月開幕）

「THE 皇家花園飯店 ICONIC大阪御堂筋」是連鎖飯店集團「THE 皇家花園飯店」旗下頂級住宿新品牌「ICONIC」的首間飯店。2020年10月更登上在飯店界具有指標性地位的《京都大阪+岡山米其林指南 2021》。飯店客房位在16～25樓高樓層，能輕鬆眺望市區美景。不但秋季可以欣賞御堂筋整條黃澄澄的銀杏大道，冬季夜晚還可以觀看璀璨彩燈展「大阪・光之饗宴」。而且飯店所在地「本町」更是大阪地下鐵御堂筋線、中央線、四橋線這3條線的交會站，想去哪裡玩都能迅速抵達！

▲圖：Royal Park Hotels and Resorts株式會社／來源

大阪．GRIDS PREMIUM HOTEL 大阪難波（2021年3月開幕）

東京、京都、札幌都有據點的連鎖飯店「GRIDS HOTEL」，2021年新址就選在遊客超愛的大阪，從難波站走路只要1分鐘，不但交通方便，更是旗下第一間高級取向飯店。全館有142間客房，包含36間可供4人以下同住的家庭房。除了有豐盛的自助式早餐，附設餐廳也有提供午、晚餐。

▲圖：產經大廈株式會社／來源

京都．麗嘉GRAN京都酒店（2020年7月開幕）

鄰近JR京都站與地下鐵九條站的麗嘉GRAN京都酒店，以京都風情為概念，融入京都美學設計，住客能藉由迴盪在空氣中的音樂、香氛，感受京都特有的氣息。客房內使用與席夢思聯合開發、附舒適層的獨立筒床墊，就算旅伴睡相差也不用害怕被打擾，一躺下就能一覺到天亮。每間房皆有浴缸且浴廁分離，既能一解旅途的疲憊，也不必擔心有人上廁所就不能洗澡。另外，嚴選當地食材的日式精緻早餐定食「京都的四季彩箱」亦是一大看頭。

▲圖：Royal Hotel株式會社／來源

京都．京之溫所 竹屋町（2020年9月開幕）

「京之溫所」是主打維護京町家（京都古民宅）和京都景觀的住宿設施。「京之溫所 竹屋町」原本是130年以上老建築，經重新整修後開放，採包棟式服務，也是「京之溫所」旗下的第8棟旅宿。木造的建築無處不體現日式之美，住客可享受京町家特有的小庭園美景，就連檜木浴池、家具都是使用京都在地品牌「片井意匠」。另外，2樓的超大廚房還備有多款家電供住客使用。而1樓附設的麵包坊兼咖啡廳「本日の」，為東京表參道知名麵包店「BREAD,ESPRESSO &」的姊妹品牌，店內提供輕食、麵包，可陪伴大家度過悠閒的午後時光。

▲圖：華歌爾株式會社／來源

京都．京都站美居飯店（2020年9月開幕）

以平安時代的貴族風雅為構想設計的京都站美居飯店，距離世界遺產「西本願寺」徒步僅需3分鐘。1樓大廳牆面佈滿色彩鮮豔的球形傳統工藝品手鞠，天花板則以和紙藝術點綴。客房風格以京都傳統遊戲呈現，還有仿效日式拉門「雪見障子」的造型牆面。地下1樓住客專用的免費休息區，則放置以琴及太鼓為主題打造的原創家具。

▲圖：Mercure Kyoto Station／來源

京都．HOTEL THE MITSUI KYOTO（2020年11月開幕）

二条城旁的「HOTEL THE MITSUI KYOTO」，將擁有300年歷史的「梶井宮門」整修後，直接拿來作為飯店大門使用，光站在門口就可以感受到雄偉莊嚴的氛圍。飯店的現址過去曾是日本知名家族「三井總領家」的宅邸，全館共有161間客房，使用京都當地工藝品點綴其中。從房內的大片落地窗可直接欣賞京都街景，部份客房甚至還能透過窗戶眺望二条城！住客能在館內享受SPA、創意和洋料理，也能報名參加飯店精心設計的導覽體驗，走訪重要文化財「舊三井家下鴨別墅」等，從不同角度認識千年古都京都之美。

▲圖：HOTEL THE MITSUI KYOTO／來源

京都．THE 皇家花園飯店京都梅小路（2021年3月開幕）

「THE 皇家花園飯店京都梅小路」距離JR京都站僅一站之隔，館內充滿濃濃和風，附有免費大浴場，供遊客消除旅途的疲憊。周圍觀光也超方便，從最近的JR「梅小路京都西站」出發，免轉車約15分鐘便能抵達嵯峨嵐山站，輕鬆轉乘「嵯峨野遊覽小火車」追美景。另外，從飯店徒步10分鐘就可前往京都鐵道博物館及梅小路公園。公園裡有京都水族館及手作市集，除了1月、5月以外，每月第一個週六早上都會出來擺攤。

▲圖：Royal Park Hotels and Resorts株式會社／來源

兵庫．RADOHRE神河（2020年11月開幕）

利用自行車店鋪舊址重新改裝的RADOHRE神河，是一間結合咖啡店、自行車租借與青年旅館的複合式設施。旅館採包棟式服務，每日僅限1組住客入住（最多8人）。館內使用電子鎖加自助式Check in系統，不需與人接觸就能輕鬆入住，疫情後來住也能超安心。

▲圖：Designclub株式會社／來源

兵庫．THE 皇家花園 CANVAS－神戸三宮（2021年1月開幕）

神戶市中心「三宮」的THE 皇家花園 CANVAS－神戸三宮，鄰近阪急電鐵神戶三宮站，周圍商家、餐廳林立，還有廣受遊客喜愛的唐吉訶德可以逛。飯店共有170間客房，除了COMFORT DOUBLE房型外，其他客房皆備有浴缸，供住客紓解旅途的疲憊。此外，1樓還有與戶外露台相連結的休憩區「CANVAS Lounge」，可以讓大家坐下來休息、聊聊天，還能利用果乾、茶葉，自製免費的水果茶品嘗。業者亦會不定期舉辦藝文表演活動，或手作體驗課程。

▲圖：Royal Park Hotels and Resorts株式會社／來源

三重．GLAMPOCEAN伊勢志摩（2020年7月開幕）

海天一線的奢華露營設施「GLAMPOCEAN伊勢志摩」面對伊勢灣，約15坪的大型帳篷以海、風、土、木、白元素為主題設計而成，每日限定5組客人，一組最多4人入住。帳篷內冷暖氣兼具，還附免費Wi-Fi，更能透過觀景窗獨佔伊勢志摩的無敵海景及蔚藍天際。晚餐可品嘗時令食材的BBQ大餐，也能到附近的海之家小酌片刻。

▲圖：And Resort株式會社／來源

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(中時新聞網)