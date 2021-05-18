美國白宮表示，總統拜登今天與以色列總理尼坦雅胡通話時，表達了支持以色列與巴勒斯坦武裝團體之間對戰能夠停火的態度。

在有關這次通話的聲明中，白宮並未提及尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對拜登支持停火的想法是否有任何回應。

白宮說：「總統表達了對停火的支持，並討論到，美國為了達到此目的，與埃及和其他夥伴的合作。」

以色列今天持續空襲加薩（Gaza），巴勒斯坦武裝團體則向以色列城市發射更多火箭。

根據加薩衛生部門所言，在這波發生已逾一週的戰鬥中，有至少212名巴勒斯坦人喪命，包括61名兒童和36名婦女；在以色列，則有10人喪生，包括兩名兒童。

白宮表示，拜登「鼓勵以色列竭盡所能地保護無辜平民」。

白宮說：「總統重申，他堅定支持以色列捍衛自己免受火箭無差別攻擊的權利。」

白宮表示，兩名領導人也「討論了以色列針對（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）和其他加薩恐怖團體所採取軍事行動的進展。」

哈瑪斯的武裝部隊表示，以色列再有任何襲擊，就會以更多火箭回擊。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1100518

(中央社)