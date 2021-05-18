台灣本土確診病例暴增，全台人心惶惶。國民黨立委鄭麗文表示，台灣上半場的防疫成果，大都來自民眾的自律，卻全部被蔡政府收割，台灣面臨疫情如此嚴峻之際，中央政府真的沒有人需要出來負責嗎？總統蔡英文是否該親自出馬採購疫苗了？

鄭麗文昨（17）日在臉書表示，這幾天全台疫情猛爆，全民每天緊盯著下午兩點的防疫記者會，看到的是每天以倍數增加的確診人數，感受到的是政府強烈的無力感與失職失能。

衛福部長陳時中13日在立法院備詢時說，「已漸漸了解可能的感染源，因此疫情警戒還不會進入第三級。」鄭麗文指出，短短四天，全台單日確診已是幾百幾百的在爆發，按照雙北疫情的延燒速度，很快就會達到封城的「四級警戒」；至於指揮中心對封城的定義也是讓大家「霧煞煞」，一開始說是「連續七日破百確診就封城」，到現在「連續十四日平均每日破百確診才封城」，鄭質疑，兩者差距會不會太大？若一天內達到一千例呢？還是不用封城嗎？四級警戒定義到底是什麼？

中央疫情指揮中心對「四級封城」真的準備好了嗎？鄭麗文說，看看這兩、三天，若不是台北市、新北市市長紛紛跳出來救火，設立快篩站、宣布停課等等，疫情指揮中心真的不知道要慢半拍到什麼程度。

台灣疫情嚴峻，鄭麗文喊話蔡總統，是否早該親自出馬採購疫苗了？（圖／摘自鄭麗文臉書）

此外，鄭麗文認為，如果台灣像韓國一樣早在去年開始快篩，今天面對疫情是不是根本不會如此措手不及？去年其他國家在面臨嚴峻疫情的時刻，蔡政府有把握時間好好準備防疫工作嗎？指揮中心每天都在想盡辦法要「嘉玲、嘉玲」，但可以嘉玲到什麼時候？吹牛皮式的宣傳，在這幾天疫情大爆發，終於吹破了！而真正能解決疫情的疫苗，過了一年還是只有30萬劑的AZ，面對記者提問，陳時中也只是一句「沒有最新進度，依照原進度進行」帶過，原本承諾五月會到的莫德納疫苗，現在已經是五月下半旬了，仍然不見蹤影。鄭麗文喊話蔡總統，「我已經呼籲很多次了，您是否早該親自出馬採購疫苗了呢？您還可以繼續神隱下去嗎？」

台灣上半場的防疫成果，鄭麗文說，其實大都來自民眾的自律，卻全被蔡政府收割，而政府真正該做的防疫工作：快篩、疫苗，卻沒有一項能夠及早提供給人民，真的令人感到非常非常的痛心。在台灣面臨疫情如此嚴峻之際，鄭質疑，中央政府真的沒有人需要出來負責嗎？還是真的都是民眾鬆懈了？民眾該收心了？千錯萬錯，都是民眾、地方政府的錯？

(中時新聞網)