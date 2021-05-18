本周台股進入關鍵觀察期，新光投信國內投資部吳文同表示，靜待市場賣壓宣洩後，未來本土疫情出現緩解或控制得宜，台股基金面強健，行情有望跌深反彈。目前造成下股非理性的急跌，主要是疫情面，但在政府民眾齊心抗疫，大盤籌碼面逐漸洗清、持股信心恢復後，可趁本波市場回跌，承接績優台股基金。

吳文同認為，台股近期下跌有3種利空交錯，首先，近期市場擔心通膨升溫，造成美股下跌，其次，印度疫情失控，波及手機等電子產品終端需求下滑；最後，台灣本土案例劇增，本土疫情擴散，市場擔心影響國內經濟表現，加上年初以來股市漲多，造成高處不勝寒，使獲利賣壓加上恐慌殺盤摜破台股，預料從本周起，未來兩週內，疫情確診數字將影響股市動態，目前是市場最為恐慌階段，亦是台股重要關鍵期。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，受到台灣本土疫情升溫、美國通膨疑慮與科技股修正的影響，但外資昨天大買334.17億元，替台股帶來支撐，未來加權指數能否力守不跌破2月低點，將成為重要關鍵。目前國內疫情牽動投資人情緒，必須密切觀察疫情發展，惟雙北已升級為第三級警戒至5月28日，預估本週台股恐持續面臨修正壓力，投資人可先持觀望態度，觀察疫情是否獲得控制，及美股是否止跌，再擇機分批進場，不宜躁進。

近3個月國內股票型基金年化報酬率逾1成包括統一奔騰基金、新光創新科技基金、群益長安基金、保德信新世紀基金、統一黑馬基金新光台灣富貴基金、匯豐成功基金、野村台灣高股息基金等。

(時報資訊)