以色列轟炸加薩的哈瑪斯目標

IDF Naval strike on Hamas naval equipment and munition lockers. 16May2021 Credit to StayatHomeDuck for the video pic.twitter.com/Sq6Ff5u68H — SubBrief (@SubBrief) May 16, 2021

各方報導，影片和照片都證明，隨著以巴加薩衝突升高，雙方戰場正迅速擴及海上。如今以色列戰艦從海岸外發射飛彈，打擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩的目標。

另一方面，據《戰區》（The War Zone）網17日報導，以巴雙方都證實，哈瑪斯發射火箭彈，攻擊以色列在地中海的天然氣平台。相對的，以色列則動用艦載「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，還有其他資產加以防禦。

以色列國防軍（IDF）在海域享有優勢，如今他們從戰艦上發射精準導引飛彈，攻擊加薩的目標。至少一段公開的影片顯示，以軍動用了以色列國防承包商「拉婓爾先進防禦系統」（Rafael Advanced Defense Systems）製造的海軍版「長釘」（Spike）飛彈。

以色列海軍從薩爾5型（Sa'ar 5-class）護衛艦上發射艦載「鐵穹」（Iron Dome）防空系統飛彈的資料照。（以色列海軍）

Operación Shomer Ha'Homot (Guardian de las Murallas).

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En las imágenes se puede apreciar a la Corbeta INS Lahav de la Clase Sa'ar 5 con un sistema Kipat Barzel (Iron Dome) montado sobre el helipad de forma de brindar protección anti-cohetes a los campos gasíferos del sur. pic.twitter.com/YTybQLu8tj — Israel Defensa Monitor (Ñ) 🇮🇱 (@Defensa_Israel) May 15, 2021

海軍版「視距外長釘」（Spike NLOS）飛彈射程近20英里（約32公里），可以在「射後不理」（fire-and-forget），或是「人在迴路中導控」（man-in-the-loop）的模式下使用。而在人為操作模式中，飛彈可以發射到特定區域後，再由操作人員從彈頭的紅外線攝影機取得資料，人為操控飛彈打擊目標。

(中時新聞網)