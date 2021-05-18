昨(17)日晚間，許多民眾手機都收到「電力中斷通知」警報，表示8點10分因負載突升，供電能力不足，8點50分起將緊急分區輪流停電。對此，前桃園市議員王浩宇在臉書上聲稱是因為三接以及深澳電廠遭到反對所造成的，但藥師黃士峰直言，這個說法根本是有違事實的強詞奪理。

王浩宇聲稱，如果今天有三接或是深澳，那麼這幾天停電的慘況根本就不會發生，而核四對於這起事件來說根本毫無幫助，因為它至少要10年後才可能完成。

王浩宇的說法讓黃士峰相當傻眼，直言三接工程是天然氣的儲存設備，他沒辦法直接增加發電量，而且照原定計劃，2022年10月才會完工，現在才2021年，就算沒有珍愛藻礁的公投，三接對於目前的發電工程根本就毫無助益。

而深澳電廠，是燃煤的電廠，黃士峰指出，台灣空污已經很嚴重了，因為燃煤造成的健康損害明顯大於核能發電，難道台灣人能夠只要能源就壞了健康嗎？廢核不是世界努力的終點，減碳才是啊。

而王浩宇說說到重啟核四需要十年以上，黃士峰痛批，「如果不是你們民進黨幼稚的能源政策，台灣會落得現在缺電危機嗎？」

(中時新聞網)