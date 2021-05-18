雙北市防疫第三級警戒，外出沒戴口罩將開罰，但遭通緝的46歲方姓男子昨天未戴口罩要進入賣場遭勸阻，因此和保全起口角糾紛，遭獲報警方逮捕法辦和移請裁罰。

台北市警察局信義分局今天發布新聞稿表示，轄下三張犁派出所昨天下午2時許接獲110報案系統通報，指信義區誠品生活松菸店有民眾因未配戴口罩，和商場保全發生口角糾紛。

警方隨即到場了解，得知46歲方男因未配戴口罩欲進入商場，經保全及店員勸導無效後要請他離開，未料方男竟憤而飆罵對方，現場僵持不下。

但經警方進行查證其身分後，發現方男因妨害風化案遭通緝，立即當場逮捕，全案詢後解送至台北地院執行。

此外，方男未配戴口罩部分，警方也依昨天現場蒐證影像移請主管機關台北市衛生局進行裁罰。

信義分局提醒，近期疫情升溫，北市府已調升防疫等級至第三級警戒，民眾外出時需全程配戴口罩，營業及公共場域落實戴口罩和保持社交距離，違反且勸導不聽者，將依違反傳染病防治法規定，由地方政府裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1100518

(中央社)