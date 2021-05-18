台電認了供電緊張！一周連停2次電 蔡英文再度道歉：我也很難接受

近來新冠肺炎疫情大爆發，加上繼「513大停電」後，昨日（ 17）晚間又再度停電，台北市逾10萬戶民眾受影響，兩者夾攻下引爆各界怒火。港媒評論直言，民眾對蔡政府的民怨飆到頂點，是否該有人下台的聲音震天價響；經濟部部長王美花，之前才因疫情與停電躲過下台，這次能否安然度過成焦點，另方面，也可能讓行政院院長蘇貞昌下台以平民怨。

根據香港媒體《中評社》今日評論表示，台灣最今遭逢多項危機，疫情失控但疫苗數量、種類又不足，加上台北市、新北市宣布高中以下「停班不停學」，雙薪家庭夫婦一方面得維持工作生計，一方面又得協助子女處理網路上課事宜，蠟燭兩頭燒抱怨不斷；而在防疫要全民「宅在家」之際，竟又發生大停電，讓民眾對蔡政府的不滿瞬間飆升到頂點。

評論指出，台灣疫情面臨崩盤，本土病例從15日的180例、16日206例、17日333例不斷跳升，不僅民眾看得膽戰心驚，就連藍營立委也呼籲，疫情指揮官該由蘇貞昌來接手，因為如今衛福部部長陳時中恐已無法駕馭，畢竟面對跨縣市很多跨部會整合的事情，行政院的統籌確實比較有力；甚至也有聲音認為，該由醫生出身的副總統賴清德接手或擔任指揮官，但若賴站上第一線將抬高能見度，民進黨內某些人並不樂見此發展。

評論強調，上回「513大停電」經濟部把責任推給台電，說是因為台電「人為疏失」導致；這回停電台電的說法，顯然指向「電力供需失衡」，也就是「缺電」，形同大大打臉蔡政府，有人下台負責是如今外界的呼聲，也是平息民怨必須的方式。之前疫情升溫與大停電，王美花才躲過下台風暴，這次能否安然度過？蘇貞昌又會否為蔡政府扛起責任，成如今關注焦點。

(中時新聞網)