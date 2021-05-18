台中果菜批發市場推出農藥殘留質譜快篩，為市民食的安全把關。(台中市政府提供)

新冠肺炎期間蔓延引起全民恐慌，吃的安全更不容掉以輕心。市議員朱暖英關心農業局在傳統市集區塊蔬果安全抽驗是否有到位？讓誤購被汙染蔬果的機會降到最低；市府農業局強調，市府輔導果菜批發市場導入質譜儀快篩，快速攔截農藥殘留、不合格的農產品。

朱暖英說，台灣外銷香蕉日前查驗殘留農藥超標6倍，出口鳳梨也因檢出有介殼蟲，雙雙慘遭進口國退貨；水果檢驗不符合境外標準，嚴重打擊我國水果聲譽；讓人驚覺到嚴格檢驗的出口水果居然還有潛在食安疑慮，一般傳統市場販售的蔬果，究竟有沒有潛藏食品汙染問題。

朱暖英指出，面對新冠肺炎疫情緊張時刻，食的問題不能掉以輕心？超市的蔬果安全檢驗通常由大廠商自行送驗，加上農業部門不定時抽查，確保生鮮蔬果不受汙染威脅；傳統市集蔬果安全抽驗是否有到位？是不是需要提升抽查密度，讓誤購被汙染蔬果的機會降到最低。

朱暖英要求市府加強安全檢驗工作，絕不能輕忽掉傳統市場區塊，這是民眾獲得食材重要出處，對超市與傳統市場蔬果檢驗，不能夠因偏廢造成食品安全防護網破口，導致受汙染的蔬果不自覺中流入市場。農業局應該要主動協助攤販，從源頭排除掉可能遭受到汙染的蔬果。

農業局指出，外銷農產品生產者須遵守我國用藥規定，農藥殘留容許量也需符合輸銷國標準，農業藥物毒物試驗所於2014年起，整理滾動更新重要外銷農產品主要輸出國的農藥殘留標準資訊供民眾參考，台中市出口水果以茂谷柑為主，市府將配合輔導外銷供果園的生產農民注意相關用藥規定。

農業局強調，市府為加強農產品食用安全把關，每年持續抽檢台中市田間、集貨場及果菜批發市場蔬果等農產品，若檢出不合格情形，將依農藥管理法及相關法規裁處；市府也輔導果菜批發市場導入質譜儀快篩，快速攔截農藥殘留、不合格農產品。

＃農藥殘留＃質譜快篩

(中時 )