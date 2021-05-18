歐股周一持平。中國令人失望的經濟數據以及對新冠疫情的謹慎態度，掩蓋了英國經濟重啟的樂觀情緒。

周一泛歐Stoxx 600指數持平小漲0.24點或0.05%，為442.29點。旅遊休閒股表現最差，跌2.3%；電信股漲幅最大。中國四月工廠數據顯示，產出成長放緩，零售銷售低於預期，官員指稱新問題影響了經濟復甦。

與此同時，新冠病毒新一波病例出現，亞洲各國政府紛紛祭出新管制措施，以及民眾對印度首次發的變種病毒的擔憂，掩蓋了英國經濟重啟的樂觀信心。

IG資深市場分析師Joshua Mahony表示，航空股再次地下跌；對國際旅遊的樂觀情緒是短暫的，因為人們開是擔心印度變種病毒的增長。新的病毒壓力，也對於重啟的餐廳和酒館提出挑戰。

英股國內為主的中型股指數下跌0.6%；餐廳酒吧營運商SSP集團，以及易捷航空、Wizz航空拖累了該指數。

愛爾蘭的瑞安航空也下跌2.8%，該公司報出創紀錄的年度稅後虧損。

歐股今年以來表現良好，經濟復甦前景和企業優異財報吸引股是買家，泛歐股市今年以來上漲近11%。

礦業股上漲0.9%。歐盟同意與美國就前總統川普的金屬關稅紛爭達成休兵協議，並討論中國的「扭曲貿易」政策進行討論。

瑞典投資公司Kinnevik大漲8.5%；該公司將時尚線上零售商Zalando的股份轉讓給其他股東。

西班牙電信(Telefonica)大漲3.5%；知情人士指出，該電信集團正為其物流快遞部門Zeleris尋找買家。

藥廠賽諾菲(Sanofi)和GlaxoSmithKline分別上漲1%和0.7%；兩家公司的實驗性新冠疫苗的早期臨床試驗，顯示強烈的免疫反應。

(時報資訊)