周一倫敦(LME)銅價回升至上周記錄高點，因對全球最大生產國智利，兩礦區工人拒絕合同提議，增加了銅礦區罷工的風險，引發對銅供應擔憂提高。罷工的威脅加上投資者對價格上看漲的信心，進一步抵銷了主要金屬消費國中國近期疲弱的數據，致周一(5/17)倫敦金屬交易所(LME)期銅價格上揚，亦帶動其餘金屬價格齊漲。

分析師表示，隨著世界各國紛紛從石化燃料轉向銅密集的電氣化轉變，用於電力和建築業的銅，今年已上漲了30%以上，且需求超過供應，預計短期銅價或將居高不下，不過長期赤字的可能性不大，因為綠色技術的更高需求將部分被中國的人口下降所抵消。

終場周一(5/17)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲380美元，報每公噸29,895美元；期鎳上漲367美元，報每公噸17,911美元；期鋅上漲76美元，報每公噸3,014美元；期鋁上漲36美元，報每公噸2,499美元；期銅上漲132.5美元，報每公噸10,373美元；期鉛上漲52.5美元，報每公噸2,207.5美元。(商品行情網)

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