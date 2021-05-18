長興(1717)快篩試劑月產百萬劑，今日股價開高後，直奔漲停板36.7元鎖住，開盤不到20分鐘，買單高掛1.12萬張。

長興自去年COVID-19疫情爆發即與疾病管制署合作研發15分鐘快速篩檢試劑，其COVIDual快速檢測試劑，已在2020及2021年取得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准專案製造許可，且已取得歐盟體外診斷試劑認證。長興又在2021年推出COVID-19抗原快速篩檢試劑，也在4月16日取得專案製造許可，後續將分析上百檢體並於預計6月取得歐盟認證，同時亦正進行美國臨床及定點照護(POC)收樣計畫。

長興在取得專案製造許可後仍持續追求產品品質及產能，目前月產能已上看百萬劑。長興在上週已與通路商合作，供應抗原及抗體快篩予雙北市政府及其配合醫院，供市府及醫療單位使用。此外，長興已將旗下產品資訊送入全台有檢測能量部級醫院、醫學中心、檢測中心，部分單位已有長興產品送入試用。

(時報資訊)