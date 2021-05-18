外資周一買超台股334億元，也持續第二日買超台積電；台積電(2330)今跳空開高14元達563元，也帶領台股早盤反彈，聯電(2303)盤中漲幅逾7%，反彈氣勢更為強勁。

美股周一收低，台積電美國存託憑證(ADR)跌2.37%，但外資連二天共計買超台積電9842張，加上台積電股價已連三天守住上周三盤中的低價518元，今早股價開高，持續成為台股穩盤的要角。

聯電ADR周一收低4.67%，但聯電今早開高2.3元達46.25元，漲幅達5.2%，盤中漲到47.5元；周一，外資也反手買超聯電21367張。

周一晚間，分區停電再次啟動，台積電與聯電等科技大廠均表示沒有影響。

台電高雄興達電廠昨(17)日發生一部機組故障，晚間又發生大規模停電，不過，南科供電均未受影響，台積電表示，此次全台分區輪流停電對生產未造成影響，一切正常運作。

另外，因應疫情升溫，台積公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，自5月19日零時起，台積公司將啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流及居家辦公。台積公司持續密切注意疫情發展並會滾動式更新。

(時報資訊)