天后李玟（CoCo）和大16歲加拿大籍富商老公Bruce（樂裕民）結婚9年多，未料去年因發文語氣低落、被發現缺席家庭聚會等，屢傳出婚變，近日，有網友巧遇夫妻倆和友人聚餐，私下互動也跟著曝光。

有網友在香港一家義式餐廳遇到李玟，並透露她本人真的又瘦又美，而且滿臉笑容，一點架子都沒有，老公就坐在她旁邊，夫妻倆一邊吃飯，一邊和坐在對面的好友聊天，氣氛相當融洽。

網友巧遇李玟和老公和友人聚餐。(圖／翻攝自微博)

網友透露李玟本人又瘦又美、沒架子。(圖／翻攝自微博)

而李玟和老公看上去感情依舊很好，完全不像有嫌隙，結婚快10年，依舊恩愛如昔，打破之前婚變傳聞。李玟2011年和Bruce在香港舉辦世紀婚禮，據悉花費高達6億，轟動娛樂圈。

而她雖然沒生兒育女，但和2個繼女的關係良好，不過向來陽光的她，去年突發文「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，讓人懷疑是否婚姻出狀況，雖然她事後澄清「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」，但因為慶祝46歲生日，身邊不見老公及家人，加上被發現缺席家庭聚會，婚變消息仍甚囂塵上。

今年2月李玟終於曬出一家四口合照，和老公Bruce以及2位繼女開心緊靠，露出甜蜜笑容，親自擊破婚變消息。

(中時新聞網)