中美關係緊張之際，美國於近日停止中國移民局、安全部、公安部等現役人員的配偶和子女簽證，美國駐華大使館5月17日回應稱，「這不是拒簽」，因為中國拒絕接收「赴美被遣返回國的中國人」。
鳳凰網18日報導，對於美國方面已經停止向中國移民局、安全部、公安部等現役人員，及其配偶和子女頒發簽證問題，美國駐華大使館發言人5月17日回應稱，美國根據《移民和國籍法》第243（d）條，暫時停止向一些人發放簽證，但這不會影響絕大多數學生的簽證，美國歡迎來自中國的學生和研究人員。
美國駐中國大使館發言人提到，依據《移民和國籍法》第243（d）條款，如果某國拒絕接收，或無端拖延其遭遣返公民回國，則美國國務卿有權暫停向相關國家公民發放簽證。
該發言人強調，這些簽證限制導致了對部分申請人的暫停簽發，但這不是拒簽。一旦中國承諾接收被遣返的國民，限制就將被解除。另外，這項政策不影響已經簽發的簽證，目前有效的簽證將不會因為這項條款而被取消。
(旺報 )
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